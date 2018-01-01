هل فقدت بسمة بوسيل جاذبيتها بسبب هذه الإطلالات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تقوم الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني دائما بمشاركة إطلالتها مع جمهورها على مواقع التواصل عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير"انستغرام".

ولفتت بسمة الأنظار ببعض الإطلالات الغريبة التي وصفها متابعيها بالغير موفقة، مما أدى لكسر الصورة المثالية لأناقتها سابقا.

جدير بالذكر ان بوسيل شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي, ووصلت للنهائيات واحتلت المركز الثاني، إلا انها بعد الزواج تفرغت تماما لرعاية طفلتها تاليا وابتعدت عن الوسط الغنائي.

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