غوغل يحتفل بالراحلة السعودية عتاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

فاجأ محرك البحث “غوغل” المواطنين السعوديين، اليوم، باحتفاله بذكرى ميلاد الفنانة السعودية الراحلة “عتاب”؛ حيث وضع صورتها مكان صورة محركة الأصلية.

ويعتبر كثيرون “عتاب” رائدة المطربات الخليجيات، وأول سعودية تحترف الغناء والرقص الاستعراضي؛ حيث فتحت الطريق أمام النساء الخليجيات لهذه الفنون.

واكتشف الفنان طلال مداح، الفنانة عتاب عام 1960، وكان عمرها آنذاك 13 عامًا، وقدم لها أغنيات سجلتها في المملكة ولبنان، وبدأت التفرغ الفعلي للفن عام 1972.

وشكّلت عتاب مع الفنان حيدر فكري ثنائيًّا مميزًا في الجلسات الفنية، انطلقت شهرتها بشكل أكبر في العالم العربي، عندما قدمها العندليب عبدالحليم حافظ في إحدى حفلاته في مصر بداية السبعينات الميلادية.

وانتقلت “عتاب” للقاهرة عام 1980، وبدأت فيها نشاطها الفني عام 1985؛ حيث طرحت أغنية جاني الأسمر، وتوالت أغانيها إلى أن توفيت عام 2007.

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