صورة لفتاة محجبة تشبه "نانسي عجرم" تغزو مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تويتر)

"يخلق من الشبه أربعين".. مثل معروف لدى معظم المجتمعات العربية وإن لم يكن بذات اللفظ فلربما يكون بلفظ آخر، المهم هو أن أننا نصادف في حياتنا أناسا كأنهم نسخة عن آخرين نعرفهم ولا يفرق بينهم في الشكل سوى الإسم.

وكنا قد استعرضنا مؤخرا قصة شبيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.. وها هم رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتداولون صورة لفتاة محجبة أسموها "شبيهة نانسي عجرم المحجبة" في وقت لم يتضح فيه اسم الفتاة أو جنسيتها.

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وقد غزت صورة هذه الفتاة التي تشبه الفنانة "عجرم" الى حد بعيد شبكة الإنترنت ومواقع التواصل، تاركة الكثيرين يعلقون بذهول عن الشبه الكبير بينها وبين النجمة اللبنانية الشابة.

وقد ذهب بعض الناشطين بعيدا بالقول إن الفتاة اجتهدت كثيرا لإثبات الشبه بينها وبين نانسي من خلال مجموعة من عمليات التجميل، فيما رد البعض الآخر أن جمالها طبيعي والشبه الكبير أمر متوقع واعتيادي.

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