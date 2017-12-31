حقيقة وفاة الفنانة السورية "منى واصف"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عادة ما يتعرض المشاهير للإشاعات التي تطلقها أوساط مجهولة، وأبرز تلك الإشاعات هي إشاعة موت أحدهم، وفي الآونة الأخيرة طال هذا النبأ السيء أسماء عدة من نجوم الدراما السورية، والعربية كان أولهم دريد لحام وأيمن زيدان، وجورج قرداحي، وياسر العظمة، والآن وصل الأمر الى إشاعة خبر عن وفاة النجمة السورية القديرة "منى واصف".

وردا على هذه الشائعات طمأنت الفنانة "منى واصف" جمهورها ومحبيها على سلامتها وأبدت استغرابها من السبب أو الهدف من نشر تلك الشائعات.

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ولدت الفنانة منى واصف سنة 1942 لأب كردي مسلم وأم مسيحية، بدأت حياتها كعارضة أزياء وذلك في نهايات خمسينات القرن العشرين، ثم انضمت إلى "مسرح القوات المسلحة" عام 1960 لتشارك في أول عمل مسرحي لها العطر الأخضر وقدمت مجموعة من العروض المسرحية التي تشكل بداية فن المسرح الفعلي في سوريا.

بينما كان أول عمل تلفزيوني لها هو ميلاد ظل في العام 1961، انضمت إلى "فرقة أمية" التابعة لوزارة الثقافة.

في عام 1964 عملت بفرقة الفنون الدرامية التابعة لوزارة الإعلام التي يرأسها رفيق الصبان، عملت في السينما المصرية وقدمت العديد من الأعمال فيها بفترة من الفترات ولاسيما عملها في سينما بلدها سوريا ولبنان إلا أن دور هند بنت عتبة في فيلم "الرسالة" يعتبر أشهر ما قدمته في السينما على الأطلاق، كما أنها شاركت بعدد من الأعمال في دول الخليج، وقدمت عشرات الأعمال الكوميدية والدرامية في التلفزيون، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريون منذ 1 مارس/آذار 1968.

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