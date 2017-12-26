وسائل التواصل الإجتماعي.. أظهرت تقدم "مشاهير عرب" في السن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تظهر علامات العمر بوضوح على الأشخاص بمجرد الدنو من الخمسينات، وهذا أمر طبيعي جدا.. وقد تختلف من شخص لآخر، فقد تبدو على أشخاص دون غيرهم، وهذا يرجع إلى جينات الأشخاص، والعادات الغذائية للأشخاص بالاضافة الى استهلاك الأشخاص للكحول والتدخين وهي عوامل تؤثر على ملامح الأشخاص..

ولأن المشاهير هم كذلك بشر، فهم يكبرون ويشيخون وتظهر عليهم ملامح الشيخوخة.. خلال سنة 2017 ظهرت بوضوح ملامح التقدم بالعمر على بعض النجوم العرب، ممن نشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي..

أحدث هذه الصور كانت للنجمة المصرية "منى زكي" والتي صدمت الجمهور صدمت الجمهور بصور لها كشفت بداية ظهور التجاعيد على وجهها،

بجانب ظهور الشعر الأبيض بفروة رأسها.



ولأن الجمهور العربي تعود على رشاقة النجمة "غادة عبد الرزاق" وروحها المرحة، فإنه لم يستسغ نوعا ما فكرة تدبدب علامات تقدم العمر شيئا ما إلى وجهها ، الذي بدا واضحا خصوصا في برنامج "حكايتي مع الزمان" الذي تقدمه الاعلامية "منى أبو حمزة".

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