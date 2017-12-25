"Pitch perfect 3" يحقق ايرادات تتجاوز 2 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)



حققَ فيلمُ الكوميديا الموسيقي الرومانسي "بيتش بيرفيكت 3، منذ الساعات الأولى من عرضه ايراداتٍ تجاوت مليوني دولار، بعدَ طرحهِ في أكثر 2600 دورِ عرضٍ للسينما في أمريكا، ومن المرجحِ أن تترواحَ إيراداتُ الفيلم مابينَ 27 إلى 29 مليونِ دولارٍ في الأسبوعِ الأول من عرضه في صالاتِ السينما في أمريكا.

الفيلم من بطولة روبى روز، آنا كندريك، إليزابيث بانكس، هايلى ستينفيلد، ومن تأليف كاى كانون، ومن إخراج تريش سى، وصُورت مشاهده فى ولاية أتلانتا الأمريكية، وشارك فى إنتاجه 3 شركات إنتاج كبرى بـ 65 مليون دولار..

وفى هذا الجزء يجتمع فريق Bella من جديد بعد فوزهم ببطولة العالم، من أجل المنافسة النهائية فى USO، ولكنهم يواجهون فريقا قويا فى الأداء والأدوات الموسيقية أيضا، الفيلم من نوعية الأفلام الكوميدية الموسيقية، وتم تصويره فى أتلانتا بأمريكا، وشاركت فى إنتاجه 3 شركات إنتاج كبرى وتكلفته الإنتاجية 65 مليون دولار.





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