شاهد.. ليلى إسكندر بالحجاب بعد إعلان إسلامها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

نشرت نجمة ستار أكاديمي، المطربة اللبنانية ليلى إسكندر مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”.

وظهرت اسكندر، خلال الصور، وهي ترتدي الحجاب، في أحدث جلسة تصوير لها بعد إعلان إسلامها مؤخرًا.

وكانت إسكندر أعلنت في مقطع فيديو لها أنها مسلمة، مشيرة إلى أنها لم تكشف عن ذلك من قبل، إذ أكدت من خلال هذا الفيديو، ما تداولته الأخبار عنها قبل أشهر، بدخولها للدين الإسلامي.

وأبدى كثير من متابعيها إعجابهم بالعبائة التي ترتديها، داعين لها بالثبات.

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