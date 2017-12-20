بسبب ملابسها الجريئة.. "سارة سلامة" تدخل في أزمة مع والدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في أحدث جلساتها التصويرية، اختارت الفنانة "سارة سلامة" ابنة الفنان "أحمد سلامة" اللون الأحمر وهو اللون الذي كان طاغيا على إطلالتها الجديدة بمناسبة رأس السنة..

لكن في البداية كانت سارة قد اختارت ملابس قصيرة وأكثر جرأة لكنها اضطرت للعدول عن رأيها بعدما تدخل والدها لمنعها من ارتداء هذه الملابس، مما تسبب في نشوب خلاف بينهما.. لكن الأزمة انتهت بموافقة سارة بتغيير أسلوب لبسها أخيرا وموافقة والدها الرأي..

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وتنكب سارة سلامة حاليا على قراءة عددا من السيناريوهات الفنية لاختيار عمل فني تشارك في بطولته في شهر رمضان المقبل لكنها لم تستقر على إحداها حتى الآن..

يذكر أن سارة سلامة ظهرت في مسلسل "لأعلى سعر" بدور زوجة تخون زوجها مع صديقه وتحاول أن تداري على فضيحتها لكنه يكتشف الأمر ويحاول قتلها وينجح والده في منعه من ارتكاب الجريمة في اللحظة الأخيرة.

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