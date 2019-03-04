مفاجأة.. دولة عربية تساهم في صناعة الهواتف الذكية حول العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على هامش مؤتمر عالمي عن الهواتف الجوالة في مدينة برشلونة، أعلن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة أنّ "40% من المواد الأولية الداخلة في صناعة الأجهزة الذكية في العالم تم تصنيعها بواسطة السعودية في شركة سابك"، لافتاً إلى أنّ "95% من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية".

وفي سياق حديثه، أشار السواحة إلى أنّ "شركة آرم التي تعود ملكيتها إلى سوفت بنك وصندوق رؤية السعودية، هي الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية"، كاشفاً أنّ "سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار، بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات. أما حجم سوق التقنيات الناشئة فبلغ حجم 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم"، على حدّ تعبيره.

(عبدالله السواحة - سبق)

مصدر الصورة: تعبيرية - AutoYas

للمزيد:

مصمم بريطاني يبتكر مقاعد ذكية للطائرات