الولايات المتحدة والصين توشكان على التوصل إلى اتفاق تجاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )

توشك الولايات المتحدة والصين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي وأثارت غضب بكين بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية مستوردة، بحسب ما أفادت الأحد صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أن المفاوضات بين الجانبين شهدت تقدما ملحوظا وان هناك اتفاقا يلوح في الأفق. وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن بكين مستعدة على الأرجح لخفض التعريفات الجمركية ورفع قيود أخرى مفروضة على الواردات الزراعية والكيميائية والسيارات الأميركية.

ويمكن للصين أيضاً زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بما في ذلك الغاز الطبيعي من مجموعة "شينيير إينيرجي".

كما أن واشنطن مستعدة أيضا لتقديم تنازلات. وقالت وول ستريت جورنال إن السلطات الأميركية لا تُعارض إلغاء معظم العقوبات التي فُرضت على المنتجات الصينية العام الماضي.

غير أن الصحيفة أشارت إلى أن هناك عقبات لا تزال قائمة، على الرغم من أنه ليس مستبعدا أن يتم الإعلان عن اتفاق في اجتماع قد يُعقد في 27 آذار/مارس بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.

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