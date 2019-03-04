آبل وسامسونغ تخسران أمام هواوي.. والسبب أسعار هواتفهما

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (cnbc)

كشفت دراسة جديدة أنّ "شركتي سامسونغ وآبل تخسران بشكلٍ متزايد حصتهما في سوق الهواتف الذكية، مقارنة مع شركة هواوي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار هواتفهما الذكية".

وكشفت البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث التقنية "غارتنر"، أن "حصة هواوي في السوق ارتفعت إلى نحو 15% في الأشهر الـ3 المنتهية في كانون الأول/ديسبمر 2018، بزيادة 4% مقارنة بذات المرة من العام 2017. ومع ذلك، فقد انخفض سهم "آبل" في القطاع بمقدار نقطتين مئويتين، في حين انخفض سهم سامسونغ نحو نقطة مئوية واحدة. ورغم هذا، فإنّ "آبل" و "سامسونغ" ما زالتا تحتلان المرتبتين الأولى والثانية لناحية الحصة السوقية، حيث تغطيان ما يقرب 16% و 17% من السوق.

وفي السياق، أكّد أنشول جوبتا، كبير مديري الأبحاث في "غارتنر" أنّ "آبل تخسر بالفعل بعض الامور، لاسيما تلك التي تتعلق بالأسواق الناشئة مثل الصين، وما نشهده هناك هو أن كبار اللاعبين الصينيين رفعوا جودة هواتفهم الذكية إلى حد كبير". ولفت جوبتا إلى أنّ "المواصفات المميزة في هواتف هواوي يمكن أن تجدها في هواتف سامسونغ وآبل، والمميز أكثر هو أسعارها المنخفضة، وهذا ما يدفع المستهلكين إلى شرائها".

وباعت شركة "آبل" زهاء 64.5 مليون هاتف آيفون في الربع الأخير من العام 2018، بحسب تقديرات "غارتنر"، فيما انخفض هذا الرقم بنسبة 12% تقريباً عن نفس الفترة من العام 2017. ومع ذلك، فقد تراجعت إيرادات "آيفون" بنسبة 15% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع العام السابق، نظراً لأنّ العملاء باتوا يحتفظون بهواتفهم الآيفون لفترة أطول قليلاً من السابق.

إلى جانب ذلك، فإنّ سامسونغ رفعت سقف التسعير مع إطلاق هاتفها القابل للطي الذي تبلغ قيمته 1980 دولاراً وهو "galaxy fold"، الامر الذي لن يجذب المستهلكين لشرائه نظراً لتكلفته الباهظة، بحسب العديد من المراقبين.

مصدر الصورة: IndustryWeek

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