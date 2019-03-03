مبلغٌ بسيط من المال يجعلك مليونيراً في سن الـ65.. كيف ذلك؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في الكثير من البلدان، لا يحصل المواطنون على رواتب تقاعدية بعد العمل. ولذلك، فإنّه خلال فترة خدمتهم الفعلية، يعمدون إلى اقتطاع جزءٍ من رواتبهم، من أجل إدخاره لبعد سنّ التقاعد. غير أنّ العديد من الأشخاص يفشلون في ادخار الكثير من الاموال، ما قد يعرضهم لخطر العجز المالي.

غير أنّ هناك أبحاثاً أجريت على هذا الصعيد، وآخرها ما قامت به شركة "آي جي بيل" للخدمات المالية، التي كشفت من خلال آخر بحث أجرته، عن "المبلغ الذي يحتاج الموظف لتوفيره كل شهر كي يصبح مليونيراً عندما يصل لسن التقاعد".

وكشفت الشركة أنّ "الأشخاص الذين يصل عمرهم إلى 22 عاماً، بحاجة إلى توفير 110 دولارات كل شهر، كي يحصلوا على مليون دولار وهم في سن الـ65 عاماً"، موضحة أنّه "كلما تقدم الفرد في السن، كلما ارتفعت لديه قيمة التوفير الشهري، إذ أنّ الشاب الذي عمره 30 عاماً، عليه ادخار 170 دولار ليجني مليون دولار بعد سن الـ65".

مصدر الصورة: Mic

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