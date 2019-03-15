واشنطن تسعى لخفض صادرات النفط الإيراني 20 %

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني، بنحو 20 في المئة، إلى دون مليون برميل يومياً،



اعتباراً من مايو، وذلك من خلال توجيه طلب للدول المستوردة، بخفض المشتريات، لتفادي فرض عقوبات أمريكية عليها.

ومن المرجح أن تجدد الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات لمعظم الدول التي تشتري الخام الإيراني، بما في ذلك الصين والهند، وهما أكبر مشترين، مقابل تعهدات بخفض الواردات إلى أقل من مليون برميل يومياً. وسيكون هذا أقل من صادرات إيران الحالية، البالغة 1.25 مليون برميل يومياً، بمقدار نحو 250 ألف برميل يومياً.

وذكر المصدران أن واشنطن ربما تحرم بعض الدول التي لم تشترِ الخام الإيراني في الآونة الأخيرة من الإعفاءات.

وتسعى إيران جاهدة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية، بشتى الطرق، ولجأت أخيراً إلى إصدار سندات في بورصتها المحلية، بقيمة إجمالية تبلغ 20 تريليون ريال إيراني، وهو ما يعادل 466 مليون دولار، وفق سعر السوق الرسمي، بهدف تطوير مشاريع نفطية وغازية قائمة، بعد خروج العديد من الشركات من المشاريع والحقول الإيرانية، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وقد أكدت بيانات رسمية في طهران، تهاوي معدلات الإنتاج والمبيعات في سوقي السيارات والعقارات على التوالي خلال عام كامل، في الوقت الذي تعاني مطاعم الوجبات الشعبية من موجة كساد حادة للغاية.

هذا، ولم تتوانَ الولايات المتحدة، في تجديد مطالبتها لمجلس الأمن بفرض عقوبات دولية ضد إيران، التي تتهمها بخرق قرار المجلس رقم 2231، الصادر عام 2015، بزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وكان مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، أكد أول من أمس، أنّ فائض النفط العالمي يسمح للولايات المتحدة بتسريع خطتها لوقف صادرات الخام الإيرانية تماماً.

من جهته، ذكر الممثل الأمريكي الخاص لإيران بوزارة الخارجية، بريان هوك، في تصريحات خلال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة، أنّ العقوبات حرمت إيران من إيرادات بنحو 10 مليارات دولار منذ 2017، إذ أخرجت نحو 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني من الأسواق العالمية.

في الأثناء، أظهرت بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنّ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام، انخفض من مستوى قياسي الأسبوع الماضي. وأشارت البيانات إلى أنّ الإنتاج تقلص بمقدار 100 ألف برميل يومياً، إلى 12 مليون برميل يومياً.

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