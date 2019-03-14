بوينغ توقف جميع طائرات 737 ماكس 8

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت شركة بوينغ الأمريكية رحلات جميع طائراتها من طراز 737 ماكس 8 بعدما عثر المحققون على أدلة جديدة في مكان تحطم الطائرة الأثيوبية.



وقالت سلطة الطيران المدني الأمريكية إن أدلة جديدة ومعلومات من الأقمار الاصطناعية دفعت الشركة إلى قرار منع الرحلات مؤقتا، دون الكشف عن تفاصيل هذه المعلومات.



وقالت بوينغ إنها علقت رحلات جميع طائرات من هذا الطراز وعددها 371 طائرة.

وقد قُتل جميع الركاب وطاقم الطائرة الأثيوبية التي تحطمت الأحد. وقالت شرطة الطيران الأثيوبية الخميس إن المحققين عثروا على تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة وقد أرسلت إلى العاصمة الفرنسية، باريس، لتحليلها.

وكتبت الشركة على حسابها بموقع تويتر: "إن وفدا أثيوبيا بقيادة مكتب التحقيق في حوادث الطائرات حمل الصندوق الأسود إلى باريس من أجل تحليل معطياته".



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