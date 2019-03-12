سهم "بوينغ" يتراجع بشكل كبير.. إنه الإنخفاض الأكبر منذ 2001

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (time)

كشفت صحيفة "تايم" الأمريكية أنّ أسهم شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات سجلت انخفاضاً كبيراً، عقب حادث تحطم الطائرة 737 ماكس 8 في إثيوبيا، يوم الأحد الماضي، عقب إقلاعها من أديس أبابا، وقد راح ضحيتها جميع من كان فيها، البالغ عددهم 157 شخصاً.

وهبط سهم "بوينغ" 11% إلى 374.31 دولاراً في الساعة 9:37 صباحاً في نيويورك، ليسجل ثاني أكبر انهيار في تاريخ الشركة، بعد انخفاضه 13% خلال اليوم منذ 17 سبتمبر 2001، وهو أول يوم تداول بعد هجمات 11 سبتمبر.

إلى ذلك، أغلق سهم شركة "إيرباص" المنافس الأوروبي لـ"بوينغ" بارتفاع نسبته 1.3%، في حين نزل سهم "سافران" 1.7 بالمائة.

وكانت "بوينغ" أعلنت عن فتح تحقيق بحادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، موضحة أنه "لا يزال في مراحله المبكرة، ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة وذلك استناداً للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن".

مصدر الصورة: lematin

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