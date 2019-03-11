تعرفوا إلى 10 مهنٍ ستختفي تماماً بعد 20 عاماً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع التطور التكنولوجي الهائل، باتت العديد من المهن مهدّدة بالزوّال في ظل سيطرة تكنولوجيا الروبوتات على العديد من الوظائف.

وفي هذا الصدد، أورد موقع "توب غير أب" لائحة بمجموعة من المهن التي ستختفي خلال السنوات الـ20 المقبلة، وهي على النحو التالي: .

المهنة الشرح 1- طباعة الصحف مع تراجع دور الصحافة الورقية وتحوّل الناس إلى متابعة الأخبار عبر الإنترنت، أمرٌ يجعل من هذه المهنة في مهبّ الزوال والخطر. 2- خدمات البريد أصبحت جميع الفواتير والخدمات تصل إلى المستهلكين عبر البريد الالكتروني، وأصبحت مهنة ساعي البريد شيئاً من الماضي. 3- أمين المكتبة عدد هؤلاء قليل جداً مع تزايد إعتماد الأرشفة الالكترونية، وبات رواد المكتبات لا يعتمدون على أمين المكتبة للعثور على الكتب. 4- وكلاء السفر بات بإمكان أي شخص حجز الرحلة التي يريد من دون أي وكيل، نظراً للتقدم التكنولوجي والبرامج التي تستخدمها شركات السفريات عبر الإنترنت. 5- عمال التجميع كانوا يشكلون عصب الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات، لكن مع التقدم التقني، بات الإعتماد على الروبوتات للتجميع طاغياً في الكثير من المعامل حول العالم. 6- التسويق الهاتفي مع وجود منصات تقنية ومواقع الكترونية وصفحات على مواقع التواصل، فإنّ التسويق بات أسهل، وبالتالي فإنّ الاعتماد على التسويق لم يعد موجوداً إلا بشكلٍ قليل. 7- الكاشير بات بإمكان الأشخاص وزن أغراضهم ودفع ثمنها في العديد المتاجر من دون الحاجة إلى المرور على الكاشير. 8- الحطابون مع التقدم التقني، فإنّه سيتنفي الإعتماد على الورق مقابل الرقمنة، ما يعني أنّ عمل الحطابين سيتوقف. 9- صرافو البنك مع سيطرة ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات المصارف اليومية والفورية، باتت الأمور سهلة أكثر والحاجة إلى صرافي البنك انتفت بشكل كبير. 10- عمال الغزل والنسيج هذه الأعمال ستصبح من اختصاص الحواسيب بدلاً من البشر، ما يعني أنّ عمال الغزل والنسيج سيفقدون وظائفهم.

مصدر الصورة: businessinsider

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