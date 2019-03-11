ترامب يريد 8.6 مليار دولار لجداره

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (رويترز)

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب سيطلب من الكونغرس، تمويلا إضافيا بقيمة 8.6 مليار دولار و للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وسيمثل هذا الطلب أكثر من الـ 6 مليارات المتوقعة، كما يزيد المبلغ بنسبة ستة في المئة عن الذي أعاد ترامب تخصيصه, لصالح بناء الجدار الأمريكي مع المكسيك بعد إعلانه حالة الطوارئ الوطنية هذا العام.

وقالت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول في إدارة ترامب، أن هذا يمنح ترامب القدرة على القول أنه أوفى بوعده بالسيطرة على الحدود الجنوبية الغربية.

وقال مسؤول ثان في الإدارة: "وفرنا طريقة التحرك والاستراتيجية وطلب استكمال هذا العمل بصورة نهائية. السؤال هو هل سيسمح لنا الكونغرس بإتمام هذا العمل؟".

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