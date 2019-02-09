غصن مستعدّ لإعادة 50 ألف يورو استخدمها لحفل زفافه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب )



أبدى الرئيس السابق لشركة "رينو" كارلوس غصن استعداده لإعادة 50 ألف يورو حصل عليها مقابل الاستفادة من قاعة في قصر فرساي عام 2016 لعقد قرانه، كما أكد محاميه لوكالة فرانس برس.



وأعلنت "رينو" الخميس بأنها ستبلغ القضاء بأن غصن تلقى مبلغ 50 ألف يورو في حسابه الشخصي, في إطار عقد رعاية بين الشركة الفرنسية وقصر فرساي.

وأكد مسؤولون في فرساي في بيان أن "رينو طلبت استئجار قصر فرساي وبهو غراند تريانون لتنظيم عشاء في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016".

وذكّر قصر فرساي بأنه "استنادا الى القانون، تستطيع رينو الاستفادة من خدمات تعادل 25% من قيمة عقد الرعاية"، أي 575 ألف يورو.

واكتشفت رينو تلك المعلومات في إطار تحقيقات داخلية أجرتها الشركة في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيد توقيف رئيسها السابق في اليابان.

ولم تكن التحقيقات قد كشفت حتى الساعة أي تقصير من غصن باني الشراكة الشهيرة بين رينو ونيسان وميتسوبيشي.

وأوقف غصن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو ولا يزال قيد التوقيف، ويواجه ثلاثة اتهامات، تتعلق بخيانة الأمانة والتصريح عن مداخيل أقل بين 2010 و2018.

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