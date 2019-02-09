بريطانيا ستمنع هواوي من مشروعات الحكومة الحساسة
أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (رويترز)
ذكرت صحيفة صن البريطانية أن قوانين جديدة بشأن الاستثمار في بريطانيا , ستمنع شركة هواوي الصينية من دخول المشروعات التكنولوجية الحساسة, في المملكة المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن كثيرين يشعرون بقلق من أن السماح لهواوي بطرح شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في بريطانيا، سيتيح للصين التجسس على الحياة الخاصة للناس واختراق الشركات البريطانية.
وقال التقرير إن وزيري الخارجية جيريمي هانت والدفاع جافين وليامسون من بين من أبدوا قلقهم بشأن امتداد الشركة الصينية.
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