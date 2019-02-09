بريطانيا ستمنع هواوي من مشروعات الحكومة الحساسة

... هل ستطيح كندا بشركة هواوي الصينية؟ حذر خبراء أمنيون في كندا من أن استمرار العمل مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة المعروفة بـ"هواوي" يعد خطراً عليها...

... الإعلام الصيني: توقيف مسؤولة هواوي تحرك "دنيئ" اعتبرت وسائل الإعلام الصينية توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشوتحركا "دنيئا" يأتي في إطار الحد من الطموحات التكنولوجية لبكين

... ميزة في هواتف هواوي يعجز عنها آيفون وغالاكسي يحتاج بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى تشغيل أكثر من نسخة من تطبيقات التواصل على هاتفهم مع امتلاكهم أكثر من حساب على تلك الشبكات.

... بنك انكلترا يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 1.2% وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2009.

... بينهم زوكربيرغ.. أصحاب ثروات خسروا مليارات الدولارات! هناك العديد من أصحاب المليارات زادت ثرواتهم خلال العام 2018 بشكل واضح، في حين أنّ هناك عدد آخر بدأوا العام 2019 بخسائر أثرت على حجم ثرواتهم.