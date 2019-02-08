العديد من الصفقات الغيت.. ماذا ينتظر ايرباص؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

غموض يدور حول مستقبل الناقلة الأكبر في العالم إيرباص ، بعد إلغاء العديد من الصفقات الضخمة ، فما الذي يدور وراء الأسوار ؟

فمؤخراً أعلنت الخطوط الجوية الأسترالية (كوانتاس)، أنها ألغت رسميا طلبية لشراء 8 طائرات "إيرباص" جديدة، من الطراز العملاق "A380"،ما أثار التساؤلات عما يحدث .

وكانت الشركة الأسترالية قد تقدمت للحصول على الطائرات الثماني في عام 2006، في حين أعلن متحدث رسمي مؤخرا أن قرار الإلغاء اتخذ عقب محادثات جرت مع العملاقة الأمريكية، "إيرباص".

بينما أعلنت "كوانتاس" أنها لن تستغني عن طائرات "A380" العاملة في أسطولها حاليا، والتي يبلغ عددها 12 طائرة، حيث قررت تجديد وترميم مقصوراتها الداخلية بالتعاون مع "إيرباص".

وامتنع المتحدث الرسمي عن التعليق على أي تفاصيل إضافية حول إلغاء الصفقة مع "إيرباص"، أو عن شروط الإلغاء.

إضافة إلى ذلك ، تدرس "طيران الإمارات" تعديل بعض طلباتها لدى "إيرباص".

وكانت وكالة الأنباء المالية الأمريكية بلومبرغ ذكرت أن هذه المحادثات ستتناول تحويل طلبية شركة طيران الإمارات إلى طلبية شراء لطائرات "ايه350" وهي احدث اضافة الى قطاع ايرباص للرحلات الطويلة.

ومن شأن هذا الاحتمال ان يغرق في حالة من الغموض برنامج إيرباص "ايه380" الذي يواجه تراجعا على صعيد الطلبيات بينما سمح العقد الكبير لطيران الإمارات بإنعاشه.

وكذلك، تعرضت 10 طلبيات "A380" لسيناريو مشابه مع خطوط هونغ كونغ الجوية، كما طالبت الخطوط الجوية البريطانية بتخفيض سعر شراء الطراز العملاق، الذي يقارب نصف مليار دولار أمريكي.

وقد خفضت ايرباص العام الماضي وتيرة إنتاج طائراتها "ايه380" بسبب ضعف المبيعات. وأصبحت المجموعة تنتج طائرة واحدة شهريا في 2018، مقابل 27 في الإجمال في 2015.

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