10 وظائف على الإنترنت يمكنك البدء بها اليوم دون مال !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (fortune )

اذا كنت عاطلاً عن العمل ، وتنتظر وظيفة الأحلام التي تأخرت، فنحن هنا نقول لك لا تنتظر بعد اليوم ،واصنع وظيفتك بنفسك، الحياة تغيرت والإنترنت فتح لك آلاف الفرص للكسب المربح ، هنا نقدم لك 10 وظائف يمكن أن تعمل بها عن بعد ولا تحتاج رأس مال لتبدأ بها ..



1- مساعد افتراضي

اليوم العديد من الشركات تعمل بدون أن يكون لها موقع مكتب فعلي ،هذا فتح العديد من فرص العمل عن بعد ، بمسمى المساعد الافتراضي، العديد من الفرص الذي توكل له مجموعة واسعة من المهام. تشمل : خدمة العملاء ، والرد على الهواتف ، وتحديد المواعيد والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني.

2- مدرب أعمال

إذا كنت خبيرًا في مجال معين ، فاستفد من معرفتك وكن مدربًا ، يمكنك تعليم الطلاب في جميع أنحاء العالم عبر الانترنت فهو يتيح لك الوصول إلى أي شخص مهتم ، بغض النظر عن موقعه الجغرافي.

3. مبتكر محتوى مستقل

تقريبًا ، كل المشاريع التجارية تـقوم ببعض أشكال التسويق عبر الإنترنت هذه الأيام - وهذا ما يخلق فرصاً رائعة للكتاب الجيدين في كتابة نص جذاب .

يمكن لأي شخص نشر محتوى ، ولكن عدد قليل جدًا من الشركات ينشئ محتوى جذابًا يجذب الانتباه ويحول الكلمات إلى أرباح. إذا كنت كاتباً ماهراً فهناك الكثير من الفرص المربحة التي تنتظرك.

4. صاحب متجر ايباي

المفهوم بسيط للغاية: شراء منخفض وبيع عالي، هكذا يمكنك أن تبدأ متجرك الخاص على الانترنت بالاستعانة بـ Ebay

ويعد هذا أيضًا خيارًا مناسباً جداً إذا كنت تبحث عن زيادة أموالك وتحتفظ بوظيفتك الحالية.لأنه يمكنك البدئ بتجارتـك عبر الانترنت في عطلة نهاية الأسبوع والتعامل مع المزاد الخاصة بك في المساء.

6. استشاري

يمكن أن تمثل الاستشارات نشاطًا مربحًا للغاية ، كل ما يلزمك هو معرفة حقيقية بالمجال ويمكنك وقتها تقديم الخدمة لمن يحتاجها .

7. مسوق تابع

هناك مجموعة واسعة من العروض التابعة للترويج ،فقد يدفع لك مقابل كل عملية بيع تكون مسؤولاً عنها . يمكنك الترويج لهذه العروض عبر قائمة البريد الإلكتروني التي تقوم ببنائها ، عبر مدونة تقوم بتشغيلها أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



8. المؤثر في وسائل الإعلام الاجتماعية

نعم ، هذه مهنة حقيقية منذ عام 2016 . إذا كان لديك عدد كبير من المتابعين المخلصين على وسائل التواصل الاجتماعي ، فبإمكانك كسب المال لترويج المنتجات، و في الواقع الكثير من المال .فـبعض أصحاب النفوذ في وسائل التواصل الاجتماعي ذوي المشاركة العالية يكسبون آلاف الدولارات .

9. Vlogger او مدون على يوتيوب

يمكن لمُنشئي المحتوى على YouTube أن يحققوا ملايين الدولارات سنويًا من أرباح الإعلانات. صحيح أنها قد تكون أرباح قليلة ومتباعدة ، ولكن هناك أيضًا مجموعة من المبدعين أًصحاب الأفكار الابدعاية الخلاقة الذين يصنعون محتوى بسيط وسهل الترويج.

10. مصمم جرافيك / مطور ويب

إذا كنت مصمم جرافيك أو تعرف كيف تكتب تصمم موقعاً على الانترنت ، فهناك جمهور كبير في انتظار توظيفك. العمل الحر يعطيك فرصة التحكم في ساعات عملك واختيار من تعمل من أجله. قمت بتحديد السعر الخاص بك ، واختيار المشاريع الخاصة بك، وسينتهي بك الأمر بأن تعمل بجهد قليل وبراحة كبيرة .

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