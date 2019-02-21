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مع هبوط أسعار العقارات.. مبنى أثري بريطاني للبيع بسعر خيالي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن عرض كنيسة تاريخية تعود إلى القرن 19 ميلادي مقابل 520 ألف دولار فقط، وهي تقع في قلب منطقة لينكولن شاير - شمال لندن.

وتمّ بناء هذه الكنيسة التي تحولت إلى منزل عائلي في العام 1891، وهو يتكون من 3 غرف نوم فقط، إلى جانب غرفة طعام مفتوحة، وغرفة كبيرة لتناول وجبة الإفطار الصباحية مع الإطلالة على الحديقة الخارجية. ويعدّ هذا المنزل تحفة معمارية وفنية، إذ يتكون من جدران حجرية قديمة وأرضيات خشبية لامعة وعوارض مظلمة عبر السقف.

ويعتبر الثمن المطروح لبيع المنزل منخفضاً جداً، مقارنة بأسعار العقارات في بريطانيا، علماً أنّ شركة "يور موف" العقارية كشفت أنّ "أسعار العقارات في بريطانيا سجلت هبوطاً بنسبة وصلت إلى 25% خلال الشهور الـ12 الماضية، وذلك بسبب الفوضى التي تسبب بها بريكست في السوق العقاري".

ولفتت الشركة إلى أن "هذا الهبوط يعني أنه يوجد منازل وعقارات في لندن فقدت أكثر من نصف مليون جنيه استرليني من قيمتها خلال عام واحد فقط، خصوصاً في المناطق الفارهة".

وهبط متوسط سعر المنزل السكني في لندن لأول مرة منذ سنوات إلى ما دون الـ600 ألف جنيه إسترليني، وهو أول هبوط إلى هذا المستوى منذ شهر أغسطس/آب من العام 2015.

 

 

 

 

 

مصدر الصور: rightmove.co

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