بكين تعد بزيادة وارداتها من السلع الأميركية

أخبار الآن | بكين - الصين ( أ ف ب )

وافقت الصين خلال محادثات تجاريّة مع الولايات المتّحدة، على زيادة وارداتها من السلع الأميركيّة وتوسيع التعاون في مجال حماية الملكيّة الفكريّة، بحسب ما ذكرت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة.

كما وافقت بكين أيضاً في محادثات الأربعاء والخميس على زيادة الواردات من "المنتجات الزراعيّة الأميركيّة ومنتجات الطاقة والسّلع الصناعيّة".

ونقلت الوكالة عن بيان للوفد الصيني أنّ الجانبين أجريا محادثات "صادقة ودقيقة ومثمرة". وأشارت الوكالة إلى أنّ الجانبين "يُعلّقان أهمّية كبيرة على مسائل حماية الملكيّة الفكريّة ونقل التكنولوجيا، وقد اتّفقا على تعزيز التعاون".

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ "تقدماً هائلاً" تحقّق في المفاوضات التجاريّة بين واشنطن وبكين اللتين تُحاولان التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بينهما. وأشار إلى أنّ المفاوضين الأميركيّين سيتوجّهون إلى الصين "في بداية شباط/فبراير".

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