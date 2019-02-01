الاتحاد الأوروبي يطلق رسميا آلية للتجارة مع إيران

أخبار الآن| بوخارست - رومانيا - (ا ف ب)

أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية خاصة للتعامل التجاري مع ايران لتجنب العقوبات الامريكية المفروضة عليها.

وتأمل اوروبا في أن تساعد هذه الآلية في إنقاذ الاتفاق النووي من خلال السماح لطهران بمواصلة التعامل تجارياً مع شركات الاتحاد الأوروبي رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على طهران والانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأطلقت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من تطلعات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، بعد أن استغرق اعدادها ثلاثة أشهر.

ورحبت ايران بالآلية بحذر ووصفتها بأنها "خطوة أولى" بينما قال مسؤولون أميركيون إن الآلية الجديدة لن يكون لها أي تأثير على الجهود التي تبذل لممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران، وأطلقت تحذيراً جديداً لأي جهة تفكر في التجارة مع إيران.

ورغم أن الآلية التي أطلق عليها "أداة دعم المبادلات التجارية" (انستيكس)، هي مشروع وضعته ثلاث دول، إلا أنها ستحصل على مصادقة رسمية من جميع دول الاتحاد الأوروبي ال28.



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