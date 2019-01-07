شباب_crew | أزمة الغاز في دمشق تتفاقم مع رفع الأسعار (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

تتفاقم أزمة الغاز التي تشهدها مناطق عدة في سوريا في ظل عجز النظام عن تلبية الطلب المتزايد عليه ، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحراة .

أحد أصدقاء مجموعة شباب_crew الصديق Adnan Best الذي يقطن في مدينة دمشق أرسل لنا عدة صور تظهر تجمع المواطنين بدمشق في منطقة الصناعة للحصول على قارورة غاز في ظل الأزمة الخانقة .



وأُفاد عدنان بأن قارورة الغاز ارتفع سعرها ضعفين لتصل الى ٦٥٠٠ ليرة سورية اي مايعادل ١٥ $.

وتعاني مدن ومحافظات سورية عدة خاضعة لسيطرة النظام، أبرزها حلب ودمشق واللاذقية إضافة إلى حماة لأزمة غاز خانقة منذ أكثر من شهر، أدت إلى احتكار المادة من قبل متنفذين، وارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير، حيث تداولت صفحات على "الفيسبوك" عن وصول سعر الإسطوانة في حلب لـ 12 ألف ليرة.

وأصبح مشهد المواطن حاملاً قارورة الغاز على كتفه أو بين يديه مشهداً مألوفاً في الأيام الماضية فأغلب المحال المرخصة لبيعه أغلقت أبوابها في وجهه كما أغلقت أماكن تسليمها الحكومية وبدا البحث عنها أو انتظارها يحتاج إلى معارف وعلاقات واتصالات، فموعد حضور سيارات توزيعها إذا توافرت أصبح خبراً يزف بالبشرى قد تكتمل إذا ما تكلل وصولها للمنزل بنجاح.

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