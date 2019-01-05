مَن مِن أثرياء العالم كان الأكثر خسارة في عام 2018 ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمتها لأكثر أثرياء العالم خسارة خلال عام 2018 بعدما شهد مؤشر «بلومبيرغ» لأغنى 500 ملياردير حول العالم تراجعا كبيرا في قيمة أسهمه، ما تسبب في خسارة قدرت بنحو 511 مليار دولار خلال عام 2018. كان على رأس الخاسرين مؤسس فيسبوك إليكم القائمة الكاملة من الأقل خسارة إلى الأعلى ..

10. تشو كونفي

أغنى امرأة عصامية في العالم ومالكة شركة Lens Technology - خسرت 6.3 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروتها 3.5 مليار دولار

9. وانج وي

مؤسس شركة Xinghui المحدودة للتنمية الصناعية - خسر 6.7 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 13 مليار دولار

8.بوليانا تشو

المسؤولة التنفيذية في مجموعة Kingston المالية - خسرت 7.2 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروتها 2 مليار دولار

7.تشاروين سيريفادهاناباكدي

صاحب شركة المشروبات التايلاندية Thai Beverage - خسر 7.24 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 12.8 مليار دولار

6. خورخي باولو ليمان

مستثمر سويسري برازيلي مالك Kraft Heinz - خسر 9.2 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 20 مليار دولار

5. كارلوس سليم الحلو

مالك شركة Telmex للإتصالات المكسيكية - خسر 9.3 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 56.8 مليار دولار

4.ما هواتينج

مؤسس أكبر شركة إنترنت فى الصين Tencent - خسر 10.1 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 35.1 مليار دولار

3.جورج سوروس

المضارب الأكبر في العالم - خسر 14 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 12.4 مليار دولار

2.أمانسيو أورتيجا

مؤسس Inditex للأزياء والتي تضم ZARA - خسر 16.2 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 59.6 مليار دولار

1.مارك زوكربيرج

مؤسس موقع التواصل الإجتماعي Facebook - خسر 18.7 مليار دولار في 2018 صافي قيمة ثروته 52.5 مليار دولار

مصدر الصور : forbes

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