مع العام الجديد.. 5 نصائح ضرورية لإدارة الشؤون المالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مع بداية العام الجديد، لا بدّ من اتخاذ قراراتٍ جديدة بغية تحسين واقع الحياة. أبرز هذه القرارات يجب أن ترتبط بالشؤون المالية الخاصة بك، والتي يمكنك من خلالها صنع الفرق. ولذلك، هناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها بغية السير في سلوك منتظم فيما خصّ إدارة الشؤون المالية، وإليكَ 5 منها:

1- تسديد فواتير بطاقة الإئتمان

بادر إلى تسديد فواتير بطاقة الإئتمان المتوجبة عليك، كي لا تزداد أعباء الديون عليك. فالكثيرون يهملون هذا الأمر، الامر الذي يرتب عليهم مبالغ باهظة لا يستطيعون تحمّل دفعها.

2- إنشاء ميزانية الأسرة

إنّ وجود ميزانية يساعدك على التحكم في إنفاقك، وغيابها سيؤدي حكماً إلى سوء إنفاق وبالتالي قد يساهم في العجز. لذلك، بادر إلى وضع ميزانية وقسّم مدخولك تبعاً لبنود الإنفاق الأساسية، واسعَ قدر الإمكان ليكون معدّل إنفاقك محصوراً بمدخولك، كي لا تضطر إلى الاستدانة.

3- إبحث عن عائدات أعلى للإستثمارات النقدية

إنّ ارتفاع أسعار الفائدة يعني عائدات أعلى للمدخرين. لذلك، بادر إلى الاستفادة من هذا الأمر، وقم بتحويل أموالك إلى مصارف توفر فائدة أعلى على المدخرات، الأمر الذي يمنحك أرباحاً إضافية.

4- تجهيز صندوق للطوارئ

يواجه كل واحد منّا حوادث طارئة في حياته، الأمر الذي يدفعه لدفع الأموال مثل دخول المستشفى أو حادث أو أي أمرٍ مستجد. لذلك، من المهم أن يكون لديك صندوق مخصص للطوارئ، وهو أشبه بحصّالة الإدخار. هذا الأمر يمكنك من الاستفادة من هذه الأموال، التي ستحصل عليها عندما تحتاجها.

5- دفع الفواتير الخاصة في الوقت المحدد

إيّاك أن تهمل دفع الفواتير المتوجبة عليك، لأنّ ذلك سيرتب عليك عواقب لم تكن في الحسبان. عليكَ أن تبادر إلى تسديد كل الفواتير التي دخلت تاريخ الاستحقاق، كي لا تتراكم عليك من جهة، وكي تتجنب غرامات التأخير.

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