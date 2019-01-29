سيارات جديدة إلى 150 دولة.. ما هو جديد "تويوتا"؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت شركة "تويوتا" اليابانية بإنتاج سيارات "سيدان" من طراز "كورولا" تعمل على البنزين وأخرى هجين، وذلك في مصنعها في تركيا.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإنّ "الشركة تسعى إلى إنتاج 280 ألف سيارة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي سي - إتش آر في تركيا خلال العام الجاري".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "تويوتا انفقت 230 مليون يورو لتحديث خطوط الإنتاج، فيما تخطّط لتوريد سياراتها الجديدة لـ150 دولة".

وكانت "تويوتا" كشفت مؤخراً عن سيارتها "تويوتا سوبرا" الجديدة، وذلك خلال معرض "ديترويت" في أمريكا الشمالية.

وتتميز "سوبرا" بأداء استثنائي على الطرق المعبدة، إلى جانب أنها مركبة رياضية مميزة ومنافس قوي على حلبات السباق.

مصدر الصورة: reklamacija.ba

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