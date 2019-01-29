خسائر كبيرة للأسهم الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

هبطت الأسهم الأوروبية، بعد أن أطلت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي برأسها من جديد، وأثرت على المستثمرين.

وخسر المؤشر "ستوكس" الأوروبي مسجلا أكبر هبوط منذ الثالث من يناير، مع زيادة تشاؤم المستثمرين بفعل تحذير بشأن الأرباح من كاتِرْبِيلِرْ، وبعد أن أظهرت بيانات ثاني انخفاض على التوالي في الأرباح الصناعية الصينية خلال ديسمبر، وفق ما نقت وكالة الأنباء "رويترز".

وفي انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي، كانت الأسهم المالية الخاسر الأكبر على المؤشر "ستوكس 600". وانخفضت أسهم "إتش.إس.بي.سي" وسانتاندير وأليانز و"بي.إن.بي باريبا" بما يتراوح بين 0.8 و1.8 بالمئة.

كما انخفضت أسهم شركات النفط الكبرى "بي.بي" و"رويال داتش شلوتوتال"، مع هبوط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأعلى وتيرة يومية في شهر بفعل دلائل على المزيد من النمو في إمدادات الخام الأميركي.

وهبط مؤشر قطاع النفط 1.9 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة في خمسة أسابيع.

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