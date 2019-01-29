الجزائر تتوجه نحو الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تُخطط الجزائر لطرح عطاءات عدة لمشاريع طاقة متجددة هذا العام، مع سعيها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، وتوفير الغاز من أجل التصدير.

وتأمل الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في بناء محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 22 ألف ميغاوات، أو 27 بالمئة من احتياجات البلاد من الكهرباء، بحلول عام 2030،

وقال مسؤول كبير في وزارة الطاقة إن الجزائر ستدعو قريبا الشركات المحلية والأجنبية لتقديم عروض لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 150 ميغاوات.

وبلغ متوسط الزيادة في الطلب على الكهرباء 6.91 بالمئة سنويا في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، وفق بيانات رسمية، في دولة ينمو فيها عدد السكان بنحو مليون شخص سنويا.

وتستخدم الجزائر حاليا الغاز لتوليد 98 بالمئة من احتياجاتها للكهرباء البالغة 19 ألف ميغاوات.

وزيادة المستوى الحالي من صادرات الغاز والنفط أو الحفاظ عليه أولوية قصوى للدولة، إذ إن النفط والغاز يشكلان ما يصل إلى 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إجمالي المبيعات للخارج.

وستُستخدم الطاقة الشمسية أيضا في حقول النفط والغاز. ووقعت شركة الطاقة الحكومية سوناطراك بالفعل مذكرة تفاهم مع إيني الإيطالية لبناء محطات طاقة شمسية.

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