"نيسان ليف" الكهربائية تسيطر على الأسواق.. الأوروبية أولها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باتت السيارات الكهربائية تفرضُ نفسها بقوة في السوق العالمية، لا سيما بعدَ قيام العديد من الشركات المصنعة بإطلاق مثل هذه السيارات المميزة وبمواصفات جديدة.

وفي النرويج، فإنّ الحكومة باتت تشجع على وجود هذه السيارات في نطاقها، إذ ساهمت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في دخول أعدادٍ كبيرة من السيارات إليها. وفعلياً، فقد ساهمت هذه الإجراءات في وصول حصة السيارات الكهربائية في النرويج إلى الثلث من حجم السوق الإجمالي، الذي بلغ العام الماضي حوالي 194 ألف سيارة منها، أكثر قليلاً من 60 ألف سيارة كهربائية.

وكانت "تيسلا" من بين الشركات التي دخلت إلى السوق النرويجية بقوة خلال العام الماضي 2018، إذ باعت حوالى 8585 سيارة، في حين أنّ "نيسان" تمكنت من بيع حوالى 12303 سيارة من طراز "نيسان ليف"، الامر الذي جعله الطراز الأكثر مبيعاً في النرويج. وفي أوروبا، فقد تمكنت "نيسان" من بيع 4069 سيارة كهربائية خلال العام الماضي.

وبذلك، فإنّ مميزات سيارات "نيسان ليف" كانت الدافع الأكبر لتوجه العملاء نحو شرائها، إذ تتمع بقدر السير قرابة 375 كلم في شحنة واحدة، فضلاً عن أنها سيارة صديقة للبيئة، ومميزة بتصميمها الأنيق.

(numerama)

مصدر الصورة: insideevs

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