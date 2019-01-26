أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تفاقم أزمة فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

لليوم الثالث على التوالي، واصلت أسعار النفط يوم الجمعة ارتفاعها، وذلك مع تفاقم أزمة فنزويلا التي تهدد بتعقيد مهمة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تحقيق التوازن بين إمدادات النفط العالمية.

ورجحت مؤسسة "RBC Capital Markets" في مذكرة بحثية، الجمعة، أن ينخفض الإنتاج الفنزويلي بين 300 و500 ألف برميل يوميا هذا العام، لكن العقوبات الأمريكية يمكن أن تزيد من التراجع.

وبحلول الساعة 8:30 تغ، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار، بنسبة 0.46 بالمائة أو 28 سنتا إلى 61.37 دولارا للبرميل.

وفي الاتجاه ذاته، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.70 بالمائة أو 30 سنتا إلى 53.43 دولارا للبرميل.

ووفق بيانات أوبك، تراجع إنتاج من فنزويلا من النفط إلى 1.339 مليون برميل يوميا في نهاية 2018، مقابل 1.911 مليون برميل يوميا في نهاية 2017.

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ الاحتياطي المؤكد من النفط لدى فنزويلا 302 مليار برميل، وهو الأكبر في العالم، في يناير/ كانون الثاني 2018.

واحتلت فنزويلا المرتبة الـ 12 بين كبار منتجي النفط في العالم في 2017، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبلغت صادرات فنزويلا من النفط 1.5 مليون برميل يوميا في 2017، أي أقل بنسبة 10 بالمائة من مستوى 2016.

وفي الربع الأول من 2018، انخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلي إلى 1.1 مليون برميل يوميا.

وتشهد فنزويلا توترا بعد إعلان المعارضة، الأربعاء، رفضها شرعية الرئيس نيكولاس مادورو، فضلًا عن أزمة اقتصادية وسياسية عجزت عن تجاوزها منذ أشهر.

ولمحت واشنطن الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية.

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