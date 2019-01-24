السعودية تتوقع ضخ استثمارات بالمليارات في قطاع الترفيه

أخبار الآن | الرياض- السعودية (رويترز)

تتوقع السعودية ضخ مليارات الدولارات في قطاع الترفيه الناشئ الذي تدعمه الدولة وتدرس استضافة عشرات الفعاليات الغربية منها استقطاب إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي ومسابقة لركوب الثيران.

وتسعى المملكة لإقناع السياح من مواطنيها بإنفاق أموالهم في الداخل واجتذاب الزوار الأجانب وخلق وظائف لشبابها وتحسين جودة الحياة في بلد كانت فيه دور السينما والحفلات العامة محظورة حتى وقت قريب.

واجتذبت الحكومة حفلات موسيقية عربية وغربية ومنها حفل لفريق (ذا بلاك آيد بيز) الشهر الماضي.

وخلال إعلانه عن استراتيجية قطاع الترفيه، استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عشرات الفعاليات التي تأمل المملكة في استضافتها وتشمل سباقات للسيارات وعروض الخدع البصرية وعروضا مسرحية.

وقال أيضا "اعتبارا من اليوم.. هيئة الترفيه الآن بابها مفتوح لاستقبال العروض الحية للمقاهي والمطاعم والعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا وحركات خفة اليد والأولوية دايما للسعودي والسعودية".

وأضاف أمام حضور بينهم أمراء ووزراء ومشاهير عرب وبعض رجال الدين المسلمين "هادا باب كبير.. باب وظائف كبير بعشرات الآلاف إذا ما كان مئات الآلاف ... عشرات المليارات إذا مو أكثر.. إذا مو مئات المليارات وأيضاً يعني زي العروض الحيه زي المطاعم زي العروض (بالانجليزية)، زي شركات الانترتينمنت (الترفيه).. كل هاد باب وظائف كبير جدا لشباب وشابات الوطن وأيضا المقيمين في المملكة العربية السعودية".

وذكر آل الشيخ أن الهيئة تعمل على تعزيز موقع المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي لتكون من بين أول أربعة وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول عشر على مستوى العالم. لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

وخلال الفعالية قدم آل شيخ الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي الذي من المتوقع أن يقدم 20 عرضا مسرحيا في السعودية. وأعلن آل شيخ أيضا عن مفاوضات مع الممثل الكوميدي المصري المخضرم عادل إمام بشأن تقديم عروض مسرحية في المملكة.

وقال هنيدي "تفاؤل كبير جدا جدا جدا.. الشعوب العربيه متربية على المسرح.. ثقافتها المسرح . إن شاء الله ربنا يوفقنا ونعمل حاجة كويسة. طبعا قريب في فبراير إن شاء الله (عروض هنيدي في السعوديه)".

من جهته قال طارق العلي وهو فنان مسرحي كويتي "هذا شيء إنساني(الترفيه).. نفسي، تواصلي، يعني يشمل كل هذا. البترول نفط يطلع ويبيع لكن الترفيه، انت وأسرتك، تواصلك مع الناس، شيء جميل، شكرا للمملكة والله يوفقكم".

كان مسؤولون قد ذكروا في السابق أن الإصلاحات تستهدف الاستحواذ على ما يصل إلى ربع ما ينفقه السعوديون على الترفيه في الخارج والبالغ حاليا 20 مليار دولار سنويا.

وفي العام الماضي قالت الهيئة إن الاستثمارات في البنية التحتية خلال العقد القادم ستصل إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار) وتساهم بنحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وتوفر 224 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

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