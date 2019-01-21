طوكيو وسول تستأنفان شراء نفط إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (صحف)

بدأت اليابان عملية استيراد النفط الإيراني، بعد أن توقفت عن ذلك لفترة بسبب العقوبات الأميركية، حسب ما قال محافظ البنك المركزي الإيراني الاثنين.

يأتي استئناف واردات النفط الإيراني بعد أن مُنحت طوكيو استثناء من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية تسلمت يوم السبت أول شحنة نفط إيرانية لها في أربعة أشهر.

وتوضح البيانات أن الناقلة "سيلفيا 1" التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، فرغت ما يقرب من مليون برميل من المكثفات في 19 يناير.

وتفيد البيانات بأن الناقلة "سانا" التابعة أيضا للشركة وتحمل نفس الكمية من المكثفات، من المتوقع أن تصل إلى كوريا الجنوبية في 31 يناير.

والشحنة أول واردات نفط إيرانية في أربعة أشهر، بعد أن أوقفت خامس أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم الواردات قبل إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران في نوفمبر.

تعد إيران رابع أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله: "بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا، بدأت اليابان أيضاً عملية استيراد النفط الإيراني".

وهبطت صادرات إيران النفطية بشدة منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في مايو 2018، أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق يضع قيوداً على برنامج إيران النووي وستعيد فرض عقوبات على طهران. بيد أن استثناءات مُنحت لأكبر مشتري نفط إيران - اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا - وتسمح لهم باستيراد النفط لمدة 180 يوماً إضافية.

وشكل نفط إيران 5.3% من إجمالي واردات الخام اليابانية في 2017.

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