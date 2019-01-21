صفقات بقيمة 11 مليار دولار في "أبوظبي للاستدامة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي استضافته شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير الحالي.

وبحسب تقرير صادر عن "مصدر"، بلغ إجمالي قيمة المشاريع الاستثمارية الموقعة خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، نحو 11 مليار دولار (40.4 مليار درهم)، بمشاركة أكثر من 800 جهة عارضة من بينها أكثر من 100 شركة ناشئة، كما تم عرض أكثر من 100 منتج مبتكر للمرة الأولى في مختلف القطاعات.

واستقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة أكثر من 38 ألف مشارك من 170 دولة، بدءاً من رؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال ووصولاً إلى الطلبة والمجتمعات المحلية، حيث سجل الأسبوع نجاحاً حافلاً على مستوى التنظيم والمشاركة والتفاعل والنتائج، ليرسخ مكانته الرائدة كأهم وأكبر التجمعات العالمية المعنية بمناقشة قضايا الاستدامة وإيجاد أفضل السبل للتوصل إلى حلول كفيلة بتعزيز التنمية المستدامة.

خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، تم تنظيم مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» وشارك فيها 3000 طالب وطالبة من مدارس الدولة، كما شهد «ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ» (كليكس)، مشاركة 41 مبتكراً بزيادة بلغت ضعفي حجم المشاركة بالدورة الماضية، واستحوذت المشاريع الإماراتية على نسبة 23%، وأظهر مستثمرون رغبتهم باستثمار أكثر من 53 مليون دولار (194.6 مليون درهم) في 24 مشروعاً مقدمة من رواد الأعمال من أصل 32 مشروعاً.

وشارك في المعرض المصاحب للقمة العالمية لطاقة المستقبل شركات ومؤسسات من قرابة 40 دولة.

وركز أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي انعقد هذا العام تحت شعار «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، على التقارب الحاصل بين التقنيات الرقمية والمبتكرة وما يفضي إليه من فرص وحلول جديدة يمكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار. وتميزت دورة هذا العام بتوسيع نطاق محاور الأسبوع ليغطي بالإضافة إلى الطاقة المتجددة مجالات وقضايا أخرى، بما يتماشى على نحو أمثل مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، والعمل على مواجهة تحديات الاستدامة العالمية وفق نهج أكثر شمولاً.

وشملت المحاور الجديدة الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا لحياة أفضل. كما جرت مناقشة موضوعين رئيسين هما الشباب والرقمنة ضمن كافة المحاور خلال فعاليات الأسبوع.

مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات

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