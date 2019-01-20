قمة بيروت: دعوات لتأسيس مصرف يساعد النازحين

أخبار الآن | بيروت - لبنان (وكالات)

انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية التي تستضيفها بيروت، وسط غياب كبير في التمثيل على مستوى القادة العرب من رؤساء وأمراء وملوك، وتم طرح مبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية لإعادة الإعمار في سبيل التنمية ووضع آليات فعالة ، في مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الرئيس اللبناني، ميشال عون بالمشاركين ، كما أكد أن لبنان دفع ثمناً غالياً جراء الحروب والإرهاب، ويتحمل منذ سنوات العبء الأكبر لنزوح الأشقاء السوريين والإخوة الفلسطينيين، وناشد المجتمع الدولي بالمساهمة والعمل على تأمين عودة النازحين السوريين، دون ربطها بالحل السياسي في سوريا.

إقرأ أيضا:

قمة بيروت الاقتصادية تناقش تحديات آنية