هبوط النفط في مستهل تعاملات السنة الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تراجعت أسواق النفط أكثر من واحد بالمئة في أولى جلسات تداول عام 2019، الأربعاء، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي في العام الحالي، مع انكماش نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 53.05 دولار للبرميل، منخفضا 75 سنتا أو 1.4 بالمئة عن آخر إغلاق في 2018.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 58 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 44.83 دولار للبرميل.

وضعف نشاط المصانع في ديسمبر في آسيا في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتباطؤ الطلب الصيني الذي أضر بالإنتاج في معظم الاقتصادات، بما يشير إلى بداية صعبة لأكبر منطقة نمو اقتصادي في العالم في 2019.

وأنهت أسعار النفط عام 2018 على انخفاض للمرة الأولى منذ 2015، حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي نحو 25 بالمئة على مدى العام، بينما نزل برنت حوالي 20 بالمئة.

وعلى صعيد الإنتاج، ستتركز جميع الأنظار على الارتفاع الحالي في إنتاج الولايات المتحدة وعلى جهود أوبك وروسيا لضبط المعروض.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الاثنين إن إنتاج الخام الأميركي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11.537 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وجعل ذلك من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا، التي قالت اليوم الأربعاء إن إنتاجها النفطي في ديسمبر بلغ مستوى قياسيا عند 11.45 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

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