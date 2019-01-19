نيويورك تخطط للاعتماد على طاقة نظيفة 100 % بحلول عام 2040

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، خطةً لتوفير الطاقة النظيفة بنسبة 100% في الولاية الواقعة بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، بحلول 2040.

وقال كومو مساء أمس الخميس: "بموجب القانون، ستكون الطاقة المستخدمة في نيويورك خالية من الكربون بنسبة 100%، بحلول 2040"، واصفاً أهداف الخطة بأنها الأكثر إيجابية في البلاد، وأضاف "نقترح الخطة الأكثر طموحاً في البلاد، لاستخدام الطاقة الخالية من الكربون، والتي تهدف إلى القضاء نهائياً على بصمتنا الكربونية".

وفي سبتمبر(أيلول) الماضي، أصبحت كاليفورنيا الولاية الأولى التي أعدت مشورع قانون للتحرك قدماً نحو الحصول على كل طاقتها من المصادر المتجددة بحلول 2045، ووضعت نيويورك بالفعل خطة للحصول على 70% من الطاقة الكهربائية قابلة للتجديد بحلول 2030.

ويتضمن البرنامج الجديد الذي أعلنه كومو إحداث تغيير في الأهداف فيما يتعلق بالمقاييس والتواريخ: فقد تضاعف 4 مرات هدف طاقة الرياح في الحقول من ألفين و400 ميغاوات في 2030 إلى 9 آلاف ميغاوات في 2035، وتضاعفت الطاقة الشمسية من 3 آلاف ميغاوات كما هو متوقع في 2030 إلى 6 آلاف ميغاوات بحلول 2025.

ووفقاً للسلطات المحلية، تقدر قيمة استثمارات الأهداف الجديدة بنحو 450 مليون دولار، وبنحو 5 مليارات في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، سترافقها استراتيجية لتطوير قواعد الكفاءة، واستدامة الطاقة للمباني في الولاية.

وقال كومو في عرض تحت عنوان "الصفقة الخضراء الجديدة"، وهي مبادرة من الحزب الديمقراطي على المستوي الوطني إن "تغير المناخ حقيقة واقعة، وتبعات التأخير، مسألة حياة وموت"، واختتم قائلاً: "في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الفدرالية تغير المناخ، ولا تتخذ إجراءات هادفة، أطلقنا أول مبادرة جديدة في البلاد، لاستغلال إمكانات اقتصاد الطاقة النظيفة".

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