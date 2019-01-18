الصين وألمانيا تعززان التعاون في القطاع المالي

أخبار الآن | بكين - الصين (رويترز)

وقعت ألمانيا والصين اليوم اتفاقيات لتعزيز التنسيق بين البلدين في قطاعات البنوك والتمويل وأسواق المال، وتعهدا بمزيد من فرص الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون لتوسيع العلاقات الاقتصادية.

والاتفاقيتان جزء من الجهود التي يبذلها وزير المالية الألماني أولاف شولز , لإقناع الصين من خلال الحوار, بأن فتح اقتصادها أمام الشركات الأجنبية يصب في صالحها.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقيات بعد زيارة قام بها وزير المالية الألماني أولاف شولز لمدة يومين لإجراء محادثات مع نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي ، وهو أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ.

تباطأت التجارة بين البلدين وسط عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لكن كلاهما أبدى رغبة في إثبات أن العالم لا يزال متعدد الأطراف. واتفقوا على العمل من أجل تحسين الإدارة الاقتصادية الدولية ، والحفاظ على النظام العالمي المتعدد الأطراف ، ومكافحة الحمائية التجارية ودعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على قواعد من خلال منظمة التجارة العالمية.

كما اعترفوا بإمكانية التعاون في القطاع المالي وقالوا إنهم منفتحون للشركات المالية التي تعمق تعاونها في بلدان ثالثة.

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