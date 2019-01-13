تجار الصين يخفضون أسعار هواتف آيفون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

يعمد تجار التجزئة في الصين إلى تخفيض أسعار أحدث هواتف آيفون من آبل في ظل مكافحتهم لبيع الأجهزة، مع انتشار قناعة لدى المستهلكين الصينيين تفيد بأن هواتف آيفون لا تستحق تكلفتها المبالغ فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه هواتف آيفون تراجعًا كبيرًا في مبيعاتها في الصين، فيما يوضح الخبراء أن الأسعار المرتفعة للغاية بالنسبة لأكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ونقص الميزات المبتكرة بالمقارنة مع المنافسين المحليين مثل هواوي هي السبب بذلك.

وكانت آبل قد أقرت في وقت سابق من هذا الشهر بانخفاض مبيعاتها بشكل غير متوقع في السوق الصينية، ما يرجح حصولها على عائدات أسوأ من المتوقع، وقامت شركة التجزئة الصينية Suning بتخفيض سعر نسخة 128 جيجابايت من هاتف iPhone XR من حوالي 1036 دولار إلى 858 دولار، مما يعني توفيرها حسمًا يصل إلى 178 دولار، بينما يوفر بائعو الطرف الثالث الأجهزة بأسعار أرخص من خلال عروض المبيعات السريعة.

وعرض أحد البائعين، في محاولة لبيع كميات كبيرة من أجهزة آيفون، نسخة 256 جيجابايت من جهاز iPhone XS Max مقابل حوالي 1436 دولار، وهو سعر أقل من سعر البيع الرسمي للشركة البالغ 1628 دولار لهذا الهاتف الذكي، ومع ذلك، فإن هذا السعر يعد أكبر من سعر الجهاز في الولايات المتحدة، حيث يباع نفس الهاتف بسعر 1249 دولار، وذلك وفقًا لموقع آبل على الويب.

اقرأ أيضا:

لمحبي "آيفون".. الشاحن اللاسلكي قادم قريباً