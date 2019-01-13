السوق النفطية على الطريق السليم

أخبار الآن دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن السوق النفطية "على الطريق السليم" وستعود للتوازن بسرعة، لكن المنتجين مستعدون لعمل المزيد عند الحاجة.

الفالح أضاف أنه إذا وجدنا أن هناك حاجة لعمل المزيد فسنفعل بالاتفاق مع الشركاء في أوبك ومن خارجها ، مضيفاً أنه مازال مقتنعاً بأنه يسير على الطريق السليم،

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون كبار آخرون في كانون الأول/ ديسمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً بداية من كانون الثاني /يناير الجاري، للحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض ولدعم الأسعار المنخفضة.

وأفاد الفالح بأن مصادر ثانوية تشير إلى أن انتاج أوبك في كانون الأول/ ديسمبر قلّ بالفعل بما يزيد على 600 ألف برميل يومياً، عما كان عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر .

وأوضح وزير الطاقة السعودي "نحن في السعودية تخطينا ما التزمنا به وقلصنا الإنتاج والصادرات".

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