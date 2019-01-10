منقذ نيسان يعاني الحمى في الحبس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال محامي كارلوس غصن رئيس نيسان السابق المحتجزُ بتهمة تزوير التّقارير المالية إن رجل الأعمال البالغ من العمر 64 عاماً يعاني من الحمّى.



وأوضح موتوناري أوتسورو، محامي غصن اليوم أن الأطباء في مركز احتجاز طوكيو قالوا إنه يجب أن يستريح بعد أن أصيب بحمى، ووصلت درجة حرارته إلى 38.8 درجة مئوية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وتم تأجيل الزيارات إلى غصن من قبل المسؤولين القنصليين والمحامين.

وقال غصن، الثلاثاء، للمحكمة إنه بريء وذلك في أول ظهور علني له منذ اعتقاله في 19 نوفمبر.

ورفضت المحكمة استئناف محامي غصن لإطلاق سراحه.

وخلال جلسة الثلاثاء، بدا غصن أكثر نحافة مما كان عليه قبل اعتقاله، وكان قد طلب في وقت سابق ظروفاً أكثر راحة من المعتاد في مركز الاحتجاز.

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