متاجر تبغ فرنسية تفتح أبوابها للبيتكوين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

في أواخر العام الماضي، حصلت مجموعة التكنولوجيا الفرنسية "كيب لرك" Keplerk على عقد مع مزود محلي لنظام تسجيل نقدي يشمل خيارًا لمالكي متاجر التبغ لبيع سندات قابلة للاستبدال ببتكوين في محفظة إلكترونية على موقع كيب لرك Keplerk الإلكتروني.

هذا وتحولت متاجر التبغ الفرنسية المرخصة ويبلغ عددها نحو 24 ألف محل إلى بيع منتجات مثل بطاقات الائتمان مسبقة الدفع وخدمات تحويل الأموال وغيرِّها.

وقد جذبت شركة بيتكوين مزيجًا من المستثمرين، حيث اقتنع البعض أن بإمكانها إعادة تشكيل التمويل العالمي والبعض الآخر اجتذبته المكاسب السريعة التي دفعت قيمة العملة إلى ما يقرب من 20 ألف دولار في أواخر عام 2017.

إلا أنها منذ ذلك الحين، خسرت ثلاثة أرباع قيمتها، وانخفضت إلى نحو 4 آلاف دولار يوم الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير.

ورغم تحذير رسمي للعملاء المحتملين من شراء العملات المشفرة بحجة تقلب هذه الأدوات المالية غير المنظمة إلا أن خطة كيبليسك تاباك لم تعطل.

وانتقد مراقبو الصناعة هذه المبادرة قائلين إن شراء البيتكوين عبر الإنترنت أرخص وأسرع.

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