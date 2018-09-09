المالية العراقية تحدد مقدار اليورو على إيران

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)

فرضت وزارة المالية العراقية إجراءات جديدة تحدد مقدار العملة الصعبة المسموح إخراجها من العراق الى إيران إلتزاماً بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وقالت الهيئة العامة للجمارك العراقية في بيان إنها و بحسب تعليمات تداول العملة الصعبة فإن الحد الأعلى للمبلغ المسموح بأدخاله الى أيران هو 10 آلاف يورو أو ما يعادلها و وبخلافه سيتم إتخاذ الإجراءات وفق التعليمات.

وأوضحت الهيئة إنه "في حالة تجاوز المبلغ للحد المسموح به يجب أعلام دائرة الجمارك لأجراء اللازم". يشار الى أن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران بدأ سريانها، منذ يوم الثلاثاء (7 آب 2018)، برغم مناشدات من حلفاء واشنطن ، و كتب ترامب على تويتر "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق ، و ستصل في تشرين الثاني / نوفمبر إلى مستوى أعلى.

و كان البنك المركزي العراقي أعلن في وقت سابق أن العراق لا يتعامل مع إيران بعملة الدولار الأمريكي. و قال مدير عام العمليات المالية في البنك محمود داغر إن "التعامل بالدولار مع إيران محظور منذ زمن بعيد وليس الان ، و لم يتعامل البنك أو المنظومة المصرفية في العراق مع إيران بالدولار ضمن التبادل التجارة الخارجية"، مؤكداً أن "جميع المصارف العراقية تخضع لرقابة صارمة ، كما تخضع لمكتب غسيل الأموال و جهات رقابية مختلفة".

إقرأ أيضا :

إيران تسمح لمكاتب الصرافة باستيراد العملات الأجنبية