إيران تسمح لمكاتب الصرافة باستيراد العملات الأجنبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت وسائل إعلام حكومية إن إيران أعطت الإذن لمكاتب الصرافة بالبدء في استيراد العملات الورقية بالعملة الأجنبية في محاولة واضحة لوقف الريال من الانحدار إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار.

حيث خسرت العملة الإيرانية حوالي ثلثي قيمتها هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض في بداية هذا الأسبوع قدره 150 ألف ريال للدولار الأمريكي.

ويخشى العديد من الإيرانيين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015، كما أن العقوبات الأمريكية المتجددة ستخفض صادرات إيران من النفط والسلع الأخرى، الأمر الذي من المرجح أن يضع مزيدًا من الضغوط على الريال.

وصرح محمد رضا بوريراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني يوم السبت بأنه سيسمح لمكاتب صرف العملات باستيراد الذهب.

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وقال بريبراهيمي إن واردات الذهب والعملة الأجنبية في مكاتب الصرافة كانت ممنوعة في السابق.

هذا ومن المقرر أن تدخل مجموعة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف صناعة النفط الإيرانية حيز التنفيذ في تشرين الثاني من العام الحالي.

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