"تسلا" في ازمة بعد فضيحة مؤسسها و الماريغوانا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

هبط سهم شركة "تسلا" أمس الجمعة، خاسراً أكثر من 9% مسجلاً 257.72 دولار، عقب أنباء عن استقالة اثنين من كبار التنفيذيين في الشركة، وموجة استياء من صورة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، بظهوره في فيديو مع مذيع كوميدي أمريكي يدخن سيجارة قيل إنها «ماريغوانا»، ما عزز التكهنات حول مؤسس الشركة الأمريكية كان تحت تأثير المخدر عندما كتب تغريدته الشهيرة حول توفير التمويل اللازم لسحب الشركة من البورصة.

ودخن ماسك، مؤسس شركة تيسلا، مخدر الماريوانا أثناء بث عبر الإنترنت للقاء أجراه معه الفنان الكوميدي جو روجان.وعرض روجان المخدر، المصرح بتناوله في ولاية كاليفورنيا، على ماسك أثناء مناقشة دارت بينهما حول الابتكارات التكنولوجية.

وفي حزيران/يوليو الماضي، اشتبك ماسك مع مستكشف كهوف بريطاني ساهم في إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند، إذ نعت ماسك الرجل بـ "مغتصب الأطفال".

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