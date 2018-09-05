أستراليا تصنع قطعة نقدية ذات قيمة باهظة.. فما الهدف منها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشفت أستراليا عن قطعة نقدية كبيرة الحجم، تبلغ قيمتها 2.48 مليون دولار أسترالي. هذه القطعة تعد الأغلى على الإطلاق في تاريخ البلد. ولكن ما السبب وراء صنعها؟

في التفاصيل، سكت أستراليا قطعة نقدية مصقولة من الذهب ومرصعة بماس زهري نادر، تبلغ قيمتها 2.48 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل 1.65 مليون يورو، بغية إشباع نهم الأثرياء في جمع القطع الفاخرة. وتعدّ هذه القطعة أغلى القطع النقدية المصنوعة في أستراليا..

إحدى الماسات الزهرية التي تزين هذه القطعة النقدية، أطلق عليها اسم "ديسكوفيري"، تم استخراجها من منجم أرغايل الواقع في منطقة كيمبرلي الغربية النائية، وستطرح هذه التحفة، التي يبلغ وزنها كيلوغرامين اثنين، في مزاد علني. القطعة النقدية تظهر عليها نقوشا لمركبة شراعية قديمة، وهي تبحر وحيوانات كنغر وشجر الباوباب المنتشر في أستراليا الغربية.

بحسب ما صرح "ريتشارد هيز" المدير العام لمؤسسة النقد في بيرث، تم استحداث هذه القطعة "لتلبية الطلب شديد الارتفاع على المقتنيات الفاخرة النادرة"، وقال إن "القطعة المرصعة بأحجار زهرية نادرة ... تروي المسار بين الفقر والغنى من خلال استخراج هذه الموارد النفيسة من الأرض"..

اقرأ أيضا:

ألماني إحتفظ بـ 1.2 مليون قطعة نقدية لما يقارب 30 عاما

