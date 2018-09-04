ارتفاع قيمة أمازون إلى تريليون دولار بعد آبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت قيمة شركة أمازون إلى تريليون دولار لتصبح الشركة الثانية المتداولة عالميا وذلك بعد آبل.

جاء ذلك بعد ارتفاع سهم أمازون بمقدار 1.7 في بالمئة، ما أوصل قيمة الشركة السوقية إلى التريليون. يشار إلى أن أمازون تعد شركة التجزئة الأولى المسيطرة على الإنترنت في العالم.

وخلال عقدين، توسعت الشركة لأبعد من بداياتها في بيع الكتب، وجعل نجاح الشركة الضخم مؤسسها ومديرها التنفيذي جيف بيزوس رقم واحد على قائمة فوربس للمليارديرات في العالم هذا العام.

وعززت الشركة ومقرها سياتل إخلاص العملاء من خلال أجهزة ذكية مثل أليكسا وبرنامج العضوية "برايم" الذي يقدم شحنا مجانيا سريعا فضلا عن مزايا بث الموسيقى والمقاطع المصورة

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