على خطى "فنزويلا".. إيران على حافة الهاوية اقتصاديا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

تعاني كل من "إيران" و "فنزويلا" من تردي الأوضاع الاقتصادية وبلوغهما معا إلى نقطة "الكارثة"، ومن أوجه الشبه بين الأزمة التي تعصف بالبلدين هو تدهور سعر العملة المحلية في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي، والفساد المستشري في مؤسسات السلطة وهيئات الحكومة المختلفة، وفقدان القضاء لاستقلاله وعمله تحت أمر النظام، بالاضافة إلى الزيادة المطردة في نسبة البطالة، المرتفعة بين الشباب..

ويتشارك البلدان كذلك في وتيرة التضخم المتصاعدة بسرعة، مع النزيف الكبير في احتياطات العملات الأجنبية، فضلا عن كونهما "منبوذين دوليا" مما يجعل سكانهما يواجهون صعوبات جمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تشابه في "غياب الشفافية"

تشبه إيران/ فنزويلا أيضا في عدم وجود بيانات اقتصادية واضحة وموثوقة، لذلك من الصعب الحصول على معلومات دقيقة بشأن الأداء الاقتصادي، فضلا عن حقيقة أن قيمة العملة المحلية في السوق السوداء يجري تداولها بنسبة تزيد عن 150 بالمئة بالنسبة للرسمي، وهو مؤشر على فشل السياسة النقدية.

كما تعاني إيران من الانخفاض الملموس في تصدير النفط الخام في أول أسبوعين من أغسطس/ آب، وهو ما يؤكد تباطؤ حركة التجارة بالنسبة للبلدين، بالإضافة إلى معدل التضخم المرتفع إلى 18 بالمئة، علما أن بعض الخبراء يعتقدون أن النسبة أعلى من ذلك بكثير.

فساد مالي

حسب "فوربس"، يعد الفساد المستفحل في إيران السبب الرئيسي للاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية، فسقف الـ10 آلاف يورو التي يستطيع المواطنون الاحتفاظ بها خارج المصارف، يمنعهم من حماية أنفسهم من الخسارة في قيمة الريال، بينما على جانب آخر يمكن للمسؤولين الحكوميين شراء العملة الصعبة بالريال الإيراني بسهولة، وبأسعار أقل من السوق.

ومن مظاهر الأزمة المستفحلة في إيران أن رئيس البنك المركزي ووزير العمل ووزير الاقتصاد والمالية تمت إقالتهم في الأسبوع الماضي، كما جرى استجواب الرئيس "حسن روحاني" أمام البرلمان الذي

يكافح للبقاء في السلطة، مما يزعزع الثقة في الحكومة ورأسها..

وبالتالي فإن "أجندة الإصلاحيين" التي تسعى إلى علاقات أفضل لإيران مع الغرب معرضة للخطر، مما يقوي سيطرة التيار المتشدد، ومثل هذه النتيجة لن تكون في صالح معظم الإيرانيين الذين سئموا الإنقطاع

والانعزال عن بقية العالم..

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