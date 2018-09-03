الريال الإيراني يفقد 16% من قيمته أمام الدولار الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد الريال الايراني تراجعا حادا أمام الدولار الاميركي بالرغم من محاولات السلطات منع ذلك على خلفية صعوبات اقتصادية واجتماعية تسبب بها العقوبات الأمريكية.



وفقد الريال في ثلاثة ايام نحو 16 بالمئة من قيمته امام الدولار وتم تبادله بعد ظهر الاثنين في السوق الحرة بواقع دولار واحد مقابل 130 ريالا.

وخلال عام تراجعت قيمة الريال الايراني مقارنة بالدولار بنسبة 70 بالمئة. ويرتبط هذا التراجع مباشرة بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني الموقع في 2015 مع القوى الست الكبرى.

وبدأ التراجع في خريف 2017 عندما هدد دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق قبل ان يتسارع مع خروج واشنطن من الاتفاق في ايار/مايو 2018.

وتبعت الانسحاب الاميركي عقوبات اقتصادية ضد طهران في بداية آب/اغسطس استهدفت قطاع الطاقة الحيوي في اقتصاد ايران.

ويرى محللون ماليون أن تلك العقوبات يمكن ان تدخل ايران في حالة ركود.

ولم تجد حتى الان جهود السلطات الايرانية لمنع تراجع الريال والمضاربة من خلال تحديد سعر الصرف والتهديد بالتحرك ضد صرافي السوق السوداء.

وعين الرئيس حسن روحاني في آب/اغسطس حاكما جديدا للبنك المركزي هو عبد الناصر همتي. ويسهر البنك خصوصا على الحفاظ على احتياطي النقد الاجنبي.

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